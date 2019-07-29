Erzurum'da iki tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı Erzurum'un Aşkale ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Erzincan'dan Erzurum istikametine giden Salih Açar (34) yönetimindeki tır, Aşkale ilçesi Tepebaşı mevkisinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tırla çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri, tırda sıkışan ve olay yerinde hayatını kaybeden sürücü Açar'ı uzun uğraşlar sonucu çıkardı. Hafif yaralanan diğer sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, tırların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından açıldı.

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