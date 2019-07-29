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Erzurum'da iki tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:00
Erzurum'da iki tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Erzincan'dan Erzurum istikametine giden Salih Açar (34) yönetimindeki tır, Aşkale ilçesi Tepebaşı mevkisinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tırla çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri, tırda sıkışan ve olay yerinde hayatını kaybeden sürücü Açar'ı uzun uğraşlar sonucu çıkardı.

Hafif yaralanan diğer sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, tırların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından açıldı.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:00
  1. Erzurum
  2. Erzincan
  3. Aşkale ilçesi Tepebaşı mevkisi
  4. Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi
  5. 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri

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