Erzurum’da ibretlik uyarı: Çakmak gazı az daha can alıyordu

Erzurum’un Yunus Emre Mahallesi’nde yaşayan 19 yaşındaki Eren Güngör, iki gün önce açık alanda boş çakmağını doldurmak isterken talihsiz bir kaza yaşadı. Çakmak gazı tüpüyle dolum yaptığı sırada oluşan kaçağı fark edemeyen Güngör, çakmağı ateşlediği anda elindeki tüpün patladığını söyledi.

ÇAKMAĞI ÇAKINCA TÜP PATLADI

Patlamanın etkisiyle yüzü ve göğsünde ikinci derece yanıklar oluşan genç, olay anını şu sözlerle anlattı: “Çakmağı çakınca direkt elimdeki çakmak gazı tüpü patladı. Allah’tan yere fırlattım, sadece yüzüm ve göğsüm yandı. Kış olduğu için hemen yüzüme kar tuttum.”

Çevrede bulunan vatandaşların yüzüne kar ve su tutarak ilk müdahaleyi yaptığı Güngör, daha sonra Erzurum Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından hastanenin Yanık Tedavi Merkezi’nde tedavi altına alındı.

SAÇLARIM, KİRPİKLERİM VE KAŞLARIM YANDI

Olayın ardından büyük üzüntü yaşadığını ifade eden Güngör, patlama anının sürekli gözünün önüne geldiğini belirtti. Sol tarafının daha ağır yandığını, sağ tarafında ise daha hafif yanıklar bulunduğunu söyleyen genç, “Saçlarım, kirpiklerim ve kaşlarım yandı. Bu kadar tehlikeli olacağını beklemiyordum” dedi.