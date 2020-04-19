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Aktüel

Erzurum’da her gün 20 bin maske dağıtılacak

Erzurum’da Korona virüs tedbirleri kapsamında meslek liseleri tarafından üretilecek olan 20 bin maske dağıtılacak.

2020-04-19 16:58:23 -
Erzurum’da her gün 20 bin maske dağıtılacak

Erzurum’da Korona virüs tedbirleri kapsamında meslek liseleri tarafından üretilecek olan 20 bin maske dağıtılacak.


Erzurum merkez mahallelerinde yarından itibaren Valilik tarafından ücretsiz olarak dağıtılacak olan 20 bin maskenin üretimleri hızla devam ediyor. Maske üretimi kentte yer alan Hamidiye ve Cumhuriyet Kız Meslek Liseleriyle birlikte Olgunlaşma Enstitümüzde de hafta sonu tüm hızıyla devam ediyor.


Maskeler yarından itibaren Vefa Destek Grupları tarafından vatandaşlara dağıtılacak.

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