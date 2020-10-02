  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Erzurum'da hayvan hırsızlığına karıştığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
Aktüel

Erzurum'da hayvan hırsızlığına karıştığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-02 15:43:58 -
Erzurum'da hayvan hırsızlığına karıştığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, ahırdan 10 büyükbaş hayvan çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince Kurtuluş Mahallesi'nde Çetin Kahriman'a ait ahırdan 10 büyükbaş hayvanın çalınması üzerine başlatılan çalışmalarda, yüzlerce güvenlik kamerası görüntüsünün incelenmesi sonrası yakalanan Feyzullah A, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki işlemleri sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüpheli, "hırsızlık" suçundan tutuklandı.

Şüphelinin, savcılıktaki ifadesinde, "Güvenlik kamera kayıtlarındaki araç içerisinde yer alan kişi benim ancak olay yerine yakın yerde yürüdüğü görülen kişi ben değilim. Şeker hastalığım bulunduğundan ara sıra gece de olsa dışarı çıkıp yürürüm. Söz konusu büyükbaş hayvanları ben çalmadım, ahıra da ben girmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum." dediği öğrenildi.

Feyzullah A'nın sulh ceza hakimliğinde de emniyet ve savcılıktaki ifadelerini yineleyerek, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunanistan'a büyük şok: Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz sınırı anlaşması onaylandı!
Gündem

Yunanistan'a büyük şok: Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz sınırı anlaşması onaylandı!

Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye ve Libya arasındaki deniz sınırı anlaşmasını tescil etti.

Azerbaycan duyurdu! Ermenistan ile çatışmada bomba gelişme
Gündem

Azerbaycan duyurdu! Ermenistan ile çatışmada bomba gelişme

Azerbaycan ordusunun düzenlediği son operasyonlarda Ermenistan ordusuna ait 5 zırhlı araç kullanılamaz hale getirilirken çok sayıda Ermeni a..
Kararın açıklanmasına saatler kala Türkiye AB'ye resti çekti!
Gündem

Kararın açıklanmasına saatler kala Türkiye AB'ye resti çekti!

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’nden çıkacak karar öncesi Türkiye resti çekti. Reuters'a konuşan Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey yet..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay