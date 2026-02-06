  • İSTANBUL
Gündem Erzurum'da feci kaza! 4 kişi can verdi
Gündem

Erzurum'da feci kaza! 4 kişi can verdi

Erzurum'da feci kaza! 4 kişi can verdi

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Erzurum'u Tortum ilçesine bağlayan karayolunun Akdağ mevkiinde, bir tır ile otomobilin karıştığı kazada adeta can pazarı yaşandı. İlk belirlemelere göre otomobilde bulunan ve aynı aileden olan 4 kişi yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Güvenlik güçleri, yolda yeni bir kaza yaşanmaması için önlem alırken, kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

