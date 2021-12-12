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Yerel Erzurum'da feci kaza! 1 ölü 9 yaralı
Yerel

Erzurum'da feci kaza! 1 ölü 9 yaralı

Erzurum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 14:53:00 -
Erzurum'da feci kaza! 1 ölü 9 yaralı

Erzurum'un Hınıs ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, biri ağır 9 kişi yaralandı.

Ercan Eren yönetimindeki otomobil, Hınıs-Varto yolundaki Halilçavuş Kavşağı'nda, karşı yönden gelen Yusuf Peker idaresindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Peker hayatını kaybetti, diğer sürücü Eren ile iki otomobildeki 8 yaralı, ambulanslarla Hınıs Şehit Yavuz Yürekseven Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan Eren, hastanede yapılan müdahalenin ardından helikopter ambulansla Erzurum'a sevk edildi.

Kazanın yaşandığı bölgede yoğun sisin etkili olduğu öğrenildi.

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