  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Erzurum'da eşi ve çocuklarını silahla vurup polisten kaçmaya çalışan zanlı yaralı yakalandı
Aktüel

Erzurum'da eşi ve çocuklarını silahla vurup polisten kaçmaya çalışan zanlı yaralı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-06 15:32:52 -
Erzurum'da eşi ve çocuklarını silahla vurup polisten kaçmaya çalışan zanlı yaralı yakalandı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da evdeki eşi ve iki çocuğunu tabancayla vuran, polisten kaçmak amacıyla caddede başına silah dayayan zanlı yaralı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Hilalkent semtindeki evinde eşi ve 2 çocuğunu tabancayla vuran şüpheli kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine özel harekat ekibinin de bulunduğu çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi.

Zanlının silahla ateş açtığı eşi ve iki çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Anne ve çocuklarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

- Başına silah dayayan zanlı etkisiz hale getirildi

Polislerce Yakutiye ilçesi Kavak Mahallesi Libya Caddesi'nde görülen zanlı, ikna edilmeye çalışıldı.

Kafasına silah dayayan ve polise direnerek caddede yürüyüp uzaklaşmak isteyen şüpheli takibe alındı.

Zanlı, ikna çabalarına rağmen teslim olmayınca özel harekat polislerince ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Yaralı şüpheli, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polisin evdeki incelemesi sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğu Perinçek'in ABD analizindeki sözleri olay oldu: Biraz kapasana kamerayı
Gündem

Doğu Perinçek'in ABD analizindeki sözleri olay oldu: Biraz kapasana kamerayı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Youtube kanalı için verdiği röportajında kullandığı ifadeler sosyal medyayı salladı. Perinçek'in A..
O oyuncu metrobüs durağında karakolluk oldu!
Gündem

O oyuncu metrobüs durağında karakolluk oldu! "Ben halkın sanatçısıyım, seni işinden ederim"

Metrobüse binerken bagajıyla turnikesiz bölümden geçen oyuncu Selahattin Taşdöğen, güvenlik görevlilerince durduruldu. Maskesini indiren oyu..
Edirne'de başörtülü genç kadına 28 Şubat zihniyetini aratmayan iğrenç ifadeler...
Gündem

Edirne'de başörtülü genç kadına 28 Şubat zihniyetini aratmayan iğrenç ifadeler...

Edirne'de 24 yaşındaki Gülsüm Şişli, yolda giderken Raşit Özdemir isimli bir saldırgan tarafından başörtüsü üzerinden saldırıya uğradı. Şişl..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay