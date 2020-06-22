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Aktüel

Erzurum'da ele geçirilen 1 ton 535 kilogram eroine ilişkin yargılanan 8 sanıktan 7'si, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etmek" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermil

Yeniakit Publisher
2020-06-22 17:54:13 -
Erzurum'da ele geçirilen 1 ton 535 kilogram eroine ilişkin yargılanan 8 sanıktan 7'si, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etmek" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermil
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