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Aktüel Erzurum'da ekipler mahalleleri gezerek izolasyona alınanları evlerinde kontrol ediyor
Aktüel

Erzurum'da ekipler mahalleleri gezerek izolasyona alınanları evlerinde kontrol ediyor

Yeniakit Publisher
2020-08-19 17:37:09 -
Erzurum'da ekipler mahalleleri gezerek izolasyona alınanları evlerinde kontrol ediyor

ERZURUM (AA) - Erzurum'da oluşturulan "Mahalle Denetim Ekipleri", mahalle mahalle gezerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle izole edilen vatandaşları evlerinde kontrol ediyor.

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen "İzolasyon Tedbirleri" genelgesi kapsamında Erzurum Valiliğince, kentte aralarında polis, sağlık ekibi, öğretmen, okul müdürü, din görevlileri, muhtar ve azalar bulunan "Mahalle Denetim Ekipleri" kuruldu.

Merkez, ilçe ve köylerde kurulan ekipler, haftanın her günü mahalle mahalle gezerek Kovid-19 tanılı ya da temaslı olması nedeniyle izolasyon uygulanan vatandaşların evde olup olmadıklarını denetliyor.

Çat kapı adreslere giden ekipler, vatandaşların genel sağlık durumlarını ve herhangi bir sağlık sorunları olup olmadığını kontrol ederek ateşlerini ölçüyor.

İzolasyonda bulunanlara, 22 günlük karantina süresi boyunca kesinlikle evden dışarı çıkılmaması yönünde uyarıda bulunan ekipler, bu kişilere ihtiyaç olması halinde 155 ve 112 Acil Çağrı Merkezini aramaları gerektiğini belirtiyor.

Ekipler, denetimlerde vatandaşlara, kurallara uymadığı tespit edilen kişilere idari ve maddi yaptırımlar uygulanacağı uyarısında bulunuyor.


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