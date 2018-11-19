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Erzurum'da doğalgaz bağlantısı sırasında patlama: Yaralılar var!

Doğal gaz bağlantısı sırasında meydana gelen patlamada, 2'si işçi 3 kişi yaralandı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 22:33
Erzurum'da doğalgaz bağlantısı sırasında patlama: Yaralılar var!

Oltu ilçesi Atatürk Caddesi'nde saat 19.30 sıralarında iki kattı bir evin giriş katında meydana gelen olayda; Ö.K.'nın evine döşenen doğal gaz bağlantısı sırasında patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle, evin duvarları büyük bir gürültüyle yıkıldı. Evdeki eşyalar dışarıya saçılırken, park halindeki araçların camların kırıldı.

Ev sahibi Ö.K. (37) ile tesisatı yapan işçiler Y.A. (24) ve T.D.'nin (40) vücutlarında ve ellerinde hafif yanıklar oluştu. Vatandaşların yardımı ile Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Patlama sırasında evdeki diğer aile üyelerinin üst katta olması olası faciayı önledi.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 22:33
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