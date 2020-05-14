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Aktüel

Erzurum’da denetimler aralıksız sürüyor

Erzurum’da polisler korona virüs tedbirleri kapsamında kentin her yerinde denetimlerine ara vermeden devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 10:35:32 -
Erzurum’da denetimler aralıksız sürüyor

Erzurum’da polisler korona virüs tedbirleri kapsamında kentin her yerinde denetimlerine ara vermeden devam ediyor.


Korona virüs önlemleri kapsamında kentte denetimler devam ediyor. Erzurum’un doğu girişinde Karskapı uygulama noktasında, batı girişinde ise Ilıca uygulama noktasında denetimlerini artıran polis ekipleri sürücülere ateş testi yapıp seyahat belgelerini sorguluyor. Polis ekipleri uygulama noktalarında vatandaşlara korona virüsten önlenme konusundaki kuralları hatırlatıp evde kalmaları için tavsiyelerde bulunuyor.


Öte yandan denetimler iş yerlerinde de devam ediyor. Ekipler iş yerlerinde sosyal mesafe konusunda ve maske konusunda uyarılarını sürdürüyor.

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