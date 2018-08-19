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Erzurum'da çok sayıda kişi zehirlendi

Kırmızıtaş Köyü’nde elektrik tellerinin sürtünmesinden çıkan kıvılcımların yol açtığı yangında can pazarı yaşandı.

19 Ağustos 2018 Pazar 09:12
Erzurum'da çok sayıda kişi zehirlendi

Yangın dün saat 17.00 sıralarında Erzurum'a 22 kilometre uzaklıktaki 50 hane, 250 nüfusa sahip Kırmızıtaş köyünde çıktı. Köyün üst tarafındaki Saffet Erkaya'ya ait evin üzerinden geçen elektrik tellerinın sürtünmesinden çıkan kıvılcımlar, iddiaya göre damda bulunan otları tutuşturdu. Bir anda otları saran alevler ev ve ahıra sıçradı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler Kani Akgün'e ait evin bacasındaki otlara da sıçradı. Köyde büyük korku ve paniğe yol açan yangına köylüler kovalarla çeşmeden su taşıyarak müdahale etmeye çalıştı. Bir taraftan yangını söndürmeye çalışan köylüler bir taraftan da ahırda kalan hayvanları kurtarmanın mücadelesini verdi.

Yoğun duman sebebebiyle Saffet Erkaya'ya ait ahırdaki 25'e yakın büyükbaş hayvan çıkarılamayınca içeride boğularak telef oldu. Ahırlardan kurtarılan hayvanlar ise köyün dışarısına götürüldü. Köylüler ahırlardaki tavukları da birer birer kucaklayarak kurtarmayı başardı.

DUMANDAN 42 KÖYLÜ ETKİLENDİ, 2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Evlerin damlarında bulunan otlardan çıkan duman sebebiyle itfaiye ekipleri ve yangına müdahale eden köylüler zor anlar yaşadı. Vatandaşlar, dumandan etkilenenlere ayran verirken, aşırı dumandan zehirlenen 42 kişiye köyde bekletilen 3 ambulansta oksijen verildi. Durumu ağır olan 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

İş makineleri, itfaiye araçları ve köylülerin müdahale ettiği yangın yaklaşık 5 saat sonra kontrol altına alınabildi. Yangında 5 ev , 3 ahır kullanılmaz hale geldi, 25 büyükbaş hayvan telef olurken, tonlarca ot yandı.

Köye gelen Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, yangınla ilgili bilgi aldı. Başkan Tavlaşoğlu, "Gelen mala gelsin. Önemli olan sizlere bir şey olmaması. Yaralarınız sarılır" diye konuştu.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 09:12
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