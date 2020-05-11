Erzurum'da berber ve kuaförlere belediyelerden maske ve el dezenfektanı desteği

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Palandöken ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süredir kapalı bulunan ve bugün yeniden hizmet vermeye başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarına belediye tarafından koruyucu yüz maskesi ve el dezenfektanı dağıtıldı.

Palandöken Belediyesince, ilçede Kovid-19 salgını nedeniyle bir süre kapalı tutulduktan sonra İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda yeniden hizmete başlayan berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde hafta sonu dezenfeksiyon yapıldı.

Söz konusu iş yerlerinin yeniden hizmete açıldığı ilk gün belediye ekipleri, ilçedeki berber, kuaför ve güzellik salonlarında el dezenfektanı ile belediyenin ürettiği koruyucu siperlik ve maske dağıtımı yaptı.

Ayrıca belediye görevlilerince ilçe esnafına iftarlık için alışveriş yapacağı hediye kart verildi.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, yaptığı açıklamada, berber ve kuaförlere Kovid-19'a karşı uygulanması gereken 14 kuralı hatırlatarak, Palandöken esnafının iş yeri temizliği ve hijyen noktasında hassas olduğunu vurguladı.

Salgın sürecinde müşterilere randevu sistemiyle hizmet verilmesinin önemli olduğunu aktaran Sunar, şunları kaydetti:

"İlçemizdeki bütün işletmelere yapmış olduğumuz rutin dezenfekte faaliyetlerine kuaför, berber ve güzellik salonlarını da ekledik. Sizlerin hijyenik ve güvenli bir ortamda hizmet vermesini, vatandaşlarımızın da aynı ortamda hizmet almasını sağlamak için belli periyotlarda dezenfekte çalışmalarımız devam edecek. Saç kesimi, yıkama ve boyamada kullanılan havlu, önlük gibi malzemelerin tek kullanımlık olması, çalışanların ve müşterilerin maske kullanması uyulması gereken ana başlıklardan. Jilet, ustura ile sakal tıraşı yapılması hizmetinin geçici süreliğine durdurulduğunu da aklımızdan çıkarmayalım."