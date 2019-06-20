Erzurum’da 5 ayda 2 bin 603 konut satıldı

TÜİK 2019 Mayıs dönemi Erzurum konut satış istatistiklerini paylaştı. İlde Mayıs ayında 389, yılın ilk beş ayında ise 2 bin 603 konut satışı gerçekleşti. 5 aylık ölçekte satılan konut sayısı 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 10,79 oranında düşüş gösterdi.

ERZURUM MAYIS 2019 VERİLERİ

Erzurum’da Mayıs 12 ipotekli, 377’si de diğer yollardan olarak toplam 389 konut satışının gerçekleştirildiği bildirildi. 2018 yılı mayıs ayına göre ipotekli konut satışları yüzde 93,9, diğer yollardan satılan konut sayısı yüzde 8,71 oranında düşüş gösterdi.2018 yılının aynı döneminde 199 ipotek, 413 diğer yollardan 612 konut satışı yapılmıştı.

ERZURUM OCAK-MAYIS 2019 VERİLERİ

İlde bu yılın ilk 5 ayında 220’si ipotek, 2 bin 383’ü ise diğer yollardan olmak üzere toplam 2 bin 603 konut satışı yapıldı. 2018 yılının ilk 5 ayına göre ipotekli konut satış sayısı yüzde 73.03 oranında düştü, diğer yollardan konut satış sayısı ise yüzde 13,36 oranında arttı. Geçilen yılın ilk 5 ayında ilde 816 ipotek, 2 bin 102 diğer yollardan 2 bin 918 konut satışı gerçekleşmişti.

ERZURUM MAYIS AYI BİRİNCİ VE İKİNCİ EL SATIŞLARI

Erzurum’da Mayıs 2019 döneminde ilde el değiştiren konutların 166’sı birinci, 223’ü ise ikinci elden satıldı. Bir önceki yıla göre birinci el satışları yüzde 39,4 oranında düşerken, ikinci el satışları ise yüzde 34,02 oranında geriledi. TÜİK verilerine göre, 2018’de satılan 612 konutun 274’ü birinci, 338’i ise ikinci elden satılmıştı.

ERZURUM OCAK-MAYIS DÖNEMİ BİRİNCİ VE İKİNCİ EL SATIŞLARI

İlk satış ve ikinci el satış ayrıntısında illere ve yıllara göre diğer konut satış sayıları, 2019 Mayıs ayı verilerine göre Erzurum’da bu yılın ilk 5 ayında el değiştiren 2 bin 603 konuttan bin 1286’sı birinci, bin 317’si ise ikinci elden satıldı. Bir önceki yıla göre birinci el satışları yüzde 10,13 oranında geriledi. 2018 yılının aynı döneminde ilde, bin 431 konut bir, bin 487 konut ise ikinci elden satılmıştı.

MAYIS AYINDA 82 BİN 252 KONUT SATILDI

Türkiye genelinde konut satışları 2019 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,3 oranında azalarak 82 bin 252 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Mayıs ayı Konut Satış İstatistikleri verisini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları 2019 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,3 oranında azalarak 82 bin 252 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 15 bin 895 konut satışı ve yüzde 19,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 8 bin 240 konut satışı ve yüzde 10 pay ile Ankara, 5 bin 91 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 4 konut ile Ardahan, 10 konut ile Hakkari ve 26 konut ile Bayburt oldu.

İPOTEKLİ SATIŞLAR

İpotekli konut satışları yüzde 85,8 oranında izlendi. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 85,8 oranında azalış göstererek 5 bin 231 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 6,4 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul bin 163 konut satışı ve yüzde 22,2 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 19 ile Eskişehir oldu.

DİĞER SATIŞLAR

Diğer satış türleri sonucunda 77 bin 21 konut el değiştirdi. Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 oranında azalarak 77 bin 21 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 14 bin 732 konut satışı ve yüzde 19,1 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 92,7 oldu. Ankara 7 bin 658 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 4 bin 829 konut satışı ile Antalya izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 4 konut ile Ardahan oldu.

İLK SATIŞ

Konut satışlarında 33 bin 765 konut ilk defa satıldı. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,2 azalarak 33 bin 765 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 41,1 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 873 konut satışı ve yüzde 20,4 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 3 bin 421 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 186 konut satışı ile Antalya izledi.

İKİNCİ EL

İkinci el konut satışlarında 48 bin 487 konut el değiştirdi. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,4 azalış göstererek 48 bin_487 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 9 bin 22 konut satışı ve yüzde 18,6 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 56,8 oldu. Ankara 4 bin 819 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 2 bin 905 konut satışı ile Antalya izledi.

YABANCILARA SATIŞ

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62,5 artarak 3 bin 925 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Mayıs 2019’da ilk sırayı bin 734 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 850 konut satışı ile Antalya, 216 konut satışı ile Ankara, 187 konut satışı ile Bursa ve 136 konut satışı ile Yalova izledi.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı. Mayıs ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 594 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 509 konut ile İran, 285 konut ile Rusya Federasyonu, 183 konut ile Afganistan ve 157 konut ile Suudi Arabistan izledi.