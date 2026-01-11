Erzurum’da 5 asırlık 1001 Hatim geleneği sürüyor
Erzurum’da yaklaşık 5 asırdır sürdürülen 1001 Hatim geleneği kapsamında Kur’an-ı Kerim okumaları kentin camileri başta olmak üzere evlerden iş yerlerine kadar birçok noktada devam ediyor.
Erzurum’un köklü manevi miraslarından biri olan 1001 Hatim geleneği, bu yıl da şehir genelinde yaşatılıyor. Bu yıl 19 Aralık 2025 Cuma günü başlatılan 1001 Hatim okumaları, şehirdeki camiler, Kur'an kursları, iş yerleri ve evlerde okunmaya devam ediyor.
Ayazpaşa Camii'ndeki hatim okumalarına katılan İl Müftüsü Yaşar Çapçı, bu dönemde 1001 Hatim'in Erzurum'u kuşattığını, aralıksız her vakit okunan Kur'an'ın şehrin üzerini rahmetle kapladığını söyledi.
1001 Hatim okumaları 16-17 Ocak 2026'da tamamlanarak Ulu Camii'nde duası yapılacak.