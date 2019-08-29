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Erzurum Valisi Okay Memiş, Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 114.

29 Ağustos 2019 Perşembe 16:57
Erzurum Valisi Okay Memiş, Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 114. Yönetim Kurulu Toplantısı’na katılmak üzere Bayburt’a gelen Erzurum Valisi Okay Memiş, Vali Cüneyt Epcim’i makamında ziyaret etti.


Vali Memiş, Bayburt Valiliği’ne gelişinde Vali Epcim tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından Valilik Şeref Defterini imzalayan Vali Memiş daha sonra Vali Epcim ile makamında görüştü.


Vali Memiş burada Vali Epcim’e, yeni görevinin hayırlı olması temennisini ileterek misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti.


Vali Epcim ise Vali Memiş’e ziyareti ve iyi dilekleri dolayısıyla teşekkür etti.


Ziyarette Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen ile KUDAKA Yönetim Kurulu üyeleri yer aldı.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 16:57
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