Erzurum Ticaret Borsası
Borsada, kuru soğanın kilogramı 6,00 liradan işlem gördü05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:03
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kuru soğanın kilogramı 6,00 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Kuru Soğan
|KG
|6,00
|6,00
|6,00
|HTS
|Civil Peyniri
|KG
|14,72
|18,06
|15,01
|HTS
|Patates
|KG
|3,02
|3,02
|3,02
|HTS
|Ayçekirdeği
|KG
|5,15
|5,15
|5,15
|HTS
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
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