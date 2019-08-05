Erzurum Ticaret Borsası Borsada, kuru soğanın kilogramı 6,00 liradan işlem gördü

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kuru soğanın kilogramı 6,00 liradan satıldı. ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Kuru Soğan KG 6,00 6,00 6,00 HTS Civil Peyniri KG 14,72 18,06 15,01 HTS Patates KG 3,02 3,02 3,02 HTS Ayçekirdeği KG 5,15 5,15 5,15 HTS HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

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