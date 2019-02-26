Erzurum Ticaret Borsası Borsada büyükbaş hayvan etinin kilogramı 28,65 ila 64,95 liradan satıldı

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 28,65 ila 64,95 liradan işlem gördü. ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMA (TL) SATIŞ ŞEKLİ Et Büyükbaş KG 28,65 64,95 41,95 ESKS Et Büyükbaş

KG 30,00 30,00 30,00 HTS Et Küçükbaş KG 33,00

33.00 33.00 ESKS Kuru Soğan KG 4,25 4,25 4,25 HMS Kuru Soğan KG 2,50 2,50 2,50 HTS Patates KG 0,80 3,30 2,70 HTS ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış HTS: Hazır Tüccar Satış HMS: Hazır Müstahsil Satış













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