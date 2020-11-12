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Ekonomi Erzurum Ticaret Borsası
Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Tereyağının kilogramı ortalama 40,65 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-11-12 15:50:30 -
Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 40,65 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKg35,0045,0040,65HTS
Civil peynirKg24,5024,50 24,50 HTS
Kaşar peyniriKg25,9335,0031,15HTS
BuğdayKg1,701,851,76HMS

HTS: Hazır Tüccar Satış

HTS: Hazır Müstahsil Satış

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