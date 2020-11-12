Erzurum Ticaret Borsası
Tereyağının kilogramı ortalama 40,65 liradan işlem gördü
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 40,65 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|Kg
|35,00
|45,00
|40,65
|HTS
|Civil peynir
|Kg
|24,50
|24,50
|24,50
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|25,93
|35,00
|31,15
|HTS
|Buğday
|Kg
|1,70
|1,85
|1,76
|HMS
HTS: Hazır Tüccar Satış
HTS: Hazır Müstahsil Satış