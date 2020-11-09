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Ekonomi Erzurum Ticaret Borsası
Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Yumurtanın kolisi ortalama 24,85 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-11-09 16:30:36 -
Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) yumurtanın kolisi ortalama 24,85 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
BuğdayKg1,681,771,75HMS
Yeşil mercimekKg4,754,754,75HTS
Ayçiçek yağıKg9,029,029,02HTS
Yumurta (koli)Kg14,8527,7024,85 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

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