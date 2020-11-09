Erzurum Ticaret Borsası
Yumurtanın kolisi ortalama 24,85 liradan işlem gördü
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) yumurtanın kolisi ortalama 24,85 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Buğday
|Kg
|1,68
|1,77
|1,75
|HMS
|Yeşil mercimek
|Kg
|4,75
|4,75
|4,75
|HTS
|Ayçiçek yağı
|Kg
|9,02
|9,02
|9,02
|HTS
|Yumurta (koli)
|Kg
|14,85
|27,70
|24,85
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış