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Ekonomi Erzurum Ticaret Borsası
Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 55,69 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-09-25 15:34:01 -
Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 55,69 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Büyükbaş etKg52,0465,0055,69HTS
Küçükbaş etKg35,0084,97 64,81HTS
Yağlı penyirKg35,5035,5035,50HTS
İnek sütüKg2,202,402,31HMS

HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

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