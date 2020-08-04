Erzurum Ticaret Borsası
Tereyağın kilogramı ortalama 36,06 liradan işlem gördü
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağın kilogramı ortalama 36,06 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağ
|KG
|34,00
|42,27
|36,06
|HTS
|Civil Peynir
|KG
|15,00
|17,00
|15,46
|HTS
|Kuru Fasulye
|KG
|13,00
|13,00
|13,00
|HTS
|İnek Sütü
|KG
|2,00
|2,00
|2,00
|HMS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satış