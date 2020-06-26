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Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Büyükbaş hayvan etinin kilogramı 43 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-06-26 16:43:42 -
Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 43 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaş kg43,0043,0043,00
HTS
Kaşar peynirikg30,0030,00 30,00 HTS
Yağlı peynir
kg18,0018,00 18,00 HTS
Patateskg1,954,502,10HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış



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