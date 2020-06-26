Erzurum Ticaret Borsası
Büyükbaş hayvan etinin kilogramı 43 liradan işlem gördü
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 43 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|kg
|43,00
|43,00
|43,00
|HTS
|Kaşar peyniri
|kg
|30,00
|30,00
|30,00
|HTS
|Yağlı peynir
|kg
|18,00
|18,00
|18,00
|HTS
|Patates
|kg
|1,95
|4,50
|2,10
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış