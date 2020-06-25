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Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Tereyağının kilogramı ortalama 40,85 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-06-25 15:51:59 -
Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 40,85 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Tereyağı KG40,7441,67 40,85 HTS
Civil PeyniriKG14,8518,52
15,24 HTS
Buğday UnuKG2,103,59 2,70 HTS
Kuru FasulyeKG13,00
13,00
13,00 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış


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