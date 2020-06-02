Erzurum Ticaret Borsası
Büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 30,58 liradan satıldı
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 30,58 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|25,92
|31,00
|30,58
|HTS
|Turşu
|KG
|5,50
|5,50
|5,50
|HTS
|Kavurma
|KG
|55,00
|77,00
|66,00
|HTS
|Pastırma
|KG
|110,00
|110,00
|110,00
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı