  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 30,58 liradan satıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-02 17:33:34 -
Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 30,58 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG25,9231,0030,58HTS
TurşuKG5,505,505,50HTS
KavurmaKG55,0077,0066,00HTS
PastırmaKG110,00110,00110,00HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı