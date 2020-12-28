Erzurum Ticaret Borsası
Büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 49,76 liradan işlem gördü
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 49,76 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|49,50
|50,00
|49,76
|HTS
|İnek sütü
|Kg
|2,00
|2,30
|2,26
|HTS
|Kuru fasulye
|Kg
|11,84
|11,84
|11,84
|HTSG
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