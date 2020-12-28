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Ekonomi Erzurum Ticaret Borsası
Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 49,76 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-12-28 16:28:43 -
Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 49,76 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:


ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)

ORTALAMA (TL)

SATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg49,5050,00 49,76 HTS
İnek sütüKg2,002,302,26HTS
Kuru fasulyeKg11,84 11,8411,84 HTSG


HTS: Hazır Tüccar Satışı

HTSG: Hazır Tüccar Satış Geç

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