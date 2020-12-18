Erzurum Ticaret Borsası
Büyükbaş hayvan etinin kilogramı 54 liradan işlem gördü
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 54 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|54,00
|54,00
|54,00
|HTS
|Et küçükbaş
|Kg
|45,15
|45,15
|45,15
|HTS
|Tereyağı
|Kg
|46,00
|46,00
|46,00
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|22,00
|22,00
|22,00
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı