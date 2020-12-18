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Ekonomi Erzurum Ticaret Borsası
Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Büyükbaş hayvan etinin kilogramı 54 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-12-18 16:22:06 -
Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 54 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg 54,0054,0054,00HTS
Et küçükbaşKg45,1545,1545,15HTS
TereyağıKg46,0046,0046,00HTS
Yağlı peynirKg22,0022,0022,00HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı


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