Erzurum Palandöken TOKİ kura sonuçları isim listesi!
Erzurum Palandöken konut kura sonuçları başvuru yapan hak sahipleri tarafından merak ediliyor. Palandöken TOKİ 2+1 700 konut ve 3+1 250 konutlar için hak sahipleri çekilen koru ile belli oldu. TOKİ Palandöken kura çekiliş sonuçları isim listesi başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor.
TOKİ Erzurum Palandöken kura sonuçları açıklandı mı? Palandöken TOKİ kura sonuçları isim listesi belli oldu mu? Canlı yayın ile yapılan kura çekimi sonrasında TOKİ Palandöken konut kura çekilişi isim listesi de paylaşıldı. TOKİ Palandöken kura çekiliş sonuçları isim listesi başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor.
Erzurum Palandöken TOKİ kura sonuçları isim listesi!
Maşallah Tokyürek
Nevim Müjdeci
Sercan Olgun
Alparslan Bozkurt Turan
Nuran İşleyen
Eyüp Kaplan
Melikşah Dülgeroğlu
Yılmaz Köksal
Mustafa Akın
Fazim Katırcı
Serdar İlbeyi
Ahmet Öner
Ali Osman Köksal
Dursun Ali Soğancı
Hayati Çiftçi
Gökhan Aktaş
Davut Büker
Ali Demirci
Abdulah Zinavur
Ümit Kaya
Fırat Tutuk
Seher Gökdere
Burak Açar
Emrah Dal
Ekrem Korkmaz
Hasan Uca
Nihal Kılavuz
Gülsüm Gül
Abdurrahman Sincar
İsmail Kaplan
Ahmet Arıcıoğlu
Erdal Özcan
Muhammet Emin Demir
Mehmet Yaşar
Selma İdellili
Yusuf Abiş
Tuba Kılıç
Fikrullah Erbay
Fahri Altunok
Mehmet Kaya
Serap Tataroğlu
Hedye Yagız
Kenan ARana
Alper Çakal
Zeynep Dursun
Henifi Akdağ
Recep Araz
Mevlüt Kömürcü
Cihan Beyazduman
Ersoy Özdemir
Yakup Avcı
Fatmanur Polat
Nime Altay
Ömer Faruk Geçgel
Mahmut Örnek
Süleyman Korkmaz
Güldane tavlaşoğlu
TOKİ'den ev kazanan bazı hak sahipleridir. TOKİ kura sonuçları TOKİ sitesi üzerinden ve devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın