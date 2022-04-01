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Ekonomi Erzurum Palandöken TOKİ kura sonuçları isim listesi!
Ekonomi

Erzurum Palandöken TOKİ kura sonuçları isim listesi!

Erzurum Palandöken konut kura sonuçları başvuru yapan hak sahipleri tarafından merak ediliyor. Palandöken TOKİ 2+1 700 konut ve 3+1 250 konutlar için hak sahipleri çekilen koru ile belli oldu. TOKİ Palandöken kura çekiliş sonuçları isim listesi başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-01 11:07:00 - 2022-04-01 11:19:54
Erzurum Palandöken TOKİ kura sonuçları isim listesi!

TOKİ Erzurum Palandöken kura sonuçları açıklandı mı? Palandöken TOKİ kura sonuçları isim listesi belli oldu mu? Canlı yayın ile yapılan kura çekimi sonrasında TOKİ Palandöken konut kura çekilişi isim listesi de paylaşıldı. TOKİ Palandöken kura çekiliş sonuçları isim listesi başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor.

Erzurum Palandöken TOKİ kura sonuçları isim listesi!

Maşallah Tokyürek

Nevim Müjdeci

Sercan Olgun

Alparslan Bozkurt Turan

Nuran İşleyen

Eyüp Kaplan

Melikşah Dülgeroğlu

Yılmaz Köksal

Mustafa Akın

Fazim Katırcı

Serdar İlbeyi

 

 

Ahmet Öner

Ali Osman Köksal

Dursun Ali Soğancı
Hayati Çiftçi

Gökhan Aktaş
Davut Büker

Ali Demirci

Abdulah Zinavur

Ümit Kaya

Fırat Tutuk

Seher Gökdere

Burak Açar

Emrah Dal

Ekrem Korkmaz

Hasan Uca

Nihal Kılavuz

Gülsüm Gül

Abdurrahman Sincar
İsmail Kaplan
Ahmet Arıcıoğlu

Erdal Özcan

Muhammet Emin Demir

Mehmet Yaşar

Selma İdellili

Yusuf Abiş
Tuba Kılıç

Fikrullah Erbay

Fahri Altunok

Mehmet Kaya

Serap Tataroğlu

Hedye Yagız

Kenan ARana

Alper Çakal

Zeynep Dursun

Henifi Akdağ

Recep Araz 

Mevlüt Kömürcü

Cihan Beyazduman

Ersoy Özdemir

Yakup Avcı

Fatmanur Polat

Nime Altay

Ömer Faruk Geçgel

Mahmut Örnek

Süleyman Korkmaz

Güldane tavlaşoğlu

TOKİ'den ev kazanan bazı hak sahipleridir. TOKİ kura sonuçları TOKİ sitesi üzerinden ve devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın

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