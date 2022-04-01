TOKİ Erzurum Palandöken kura sonuçları açıklandı mı? Palandöken TOKİ kura sonuçları isim listesi belli oldu mu? Canlı yayın ile yapılan kura çekimi sonrasında TOKİ Palandöken konut kura çekilişi isim listesi de paylaşıldı. TOKİ Palandöken kura çekiliş sonuçları isim listesi başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor.

Erzurum Palandöken TOKİ kura sonuçları isim listesi!

Maşallah Tokyürek

Nevim Müjdeci

Sercan Olgun

Alparslan Bozkurt Turan

Nuran İşleyen

Eyüp Kaplan

Melikşah Dülgeroğlu

Yılmaz Köksal

Mustafa Akın

Fazim Katırcı

Serdar İlbeyi

Ahmet Öner

Ali Osman Köksal

Dursun Ali Soğancı

Hayati Çiftçi

Gökhan Aktaş

Davut Büker

Ali Demirci

Abdulah Zinavur

Ümit Kaya

Fırat Tutuk

Seher Gökdere

Burak Açar

Emrah Dal

Ekrem Korkmaz

Hasan Uca

Nihal Kılavuz

Gülsüm Gül

Abdurrahman Sincar

İsmail Kaplan

Ahmet Arıcıoğlu

Erdal Özcan

Muhammet Emin Demir

Mehmet Yaşar

Selma İdellili

Yusuf Abiş

Tuba Kılıç

Fikrullah Erbay

Fahri Altunok

Mehmet Kaya

Serap Tataroğlu

Hedye Yagız

Kenan ARana

Alper Çakal

Zeynep Dursun

Henifi Akdağ

Recep Araz

Mevlüt Kömürcü

Cihan Beyazduman

Ersoy Özdemir

Yakup Avcı

Fatmanur Polat

Nime Altay

Ömer Faruk Geçgel

Mahmut Örnek

Süleyman Korkmaz

Güldane tavlaşoğlu

TOKİ'den ev kazanan bazı hak sahipleridir. TOKİ kura sonuçları TOKİ sitesi üzerinden ve devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın