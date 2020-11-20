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Aktüel Erzurum merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı tutuklandı
Aktüel

Erzurum merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-20 21:04:29 -
Erzurum merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı tutuklandı

ERZURUM (AA) - Erzurum merkezli Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 16 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde Erzurum, Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'de uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 gün önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bu kapsamda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 12'si Erzurum'da olmak üzere 16 zanlı yakalandıkları illerdeki adliyelere sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 15'i, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı, diğer şüpheli savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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