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Aktüel Erzurum ile Ağrı'da soğuk hava ve sis etkili oldu
Aktüel

Erzurum ile Ağrı'da soğuk hava ve sis etkili oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-21 10:42:27 -
Erzurum ile Ağrı'da soğuk hava ve sis etkili oldu

ERZURUM (AA) - Erzurum ile Ağrı'da soğuk hava ve yoğun sis etkili oldu.

Erzurum'da sabah erken saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.

Soğuk havanın da etkili olduğu kentte, sürücüler buzlanmaların oluştuğu kara yollarında ilerlemekte güçlük çekti.

- Ağrı'da da sis etkili oluyor

Ağrı'da yaşanan kar yağışının ardından sis ve soğuk hava etkili oldu.

Kent genelinde etkili olan sis nedeniyle özellikle Ağrı-Erzurum ve Ağrı-Van kara yolunda sürücülere zor anlar yaşadı.

Görüş mesafesinin düştüğü yollarda sürücüler sis farlarını yakarak ilerleyebildi.

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