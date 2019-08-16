0553 313 94 23

Erzurum Havalimanı 7 ayda 614 bin 436 yolcuyu ağırladı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2019 yılı Ocak-Temmuz dönemi Erzurum Havalimanı kesin olmayan verilerini paylaştı.

16 Ağustos 2019 Cuma 14:47
Erzurum Havalimanı 7 ayda 614 bin 436 yolcuyu ağırladı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2019 yılı Ocak-Temmuz dönemi Erzurum Havalimanı kesin olmayan verilerini paylaştı.


Erzurum Havalimanına iniş ve kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 4 bin 207, dış hatlarda 116, toplamda ise 4 bin 323 olarak kaydedildi. Erzurum Havalimanında dış hatlar uçak trafiği bir önceki yıla göre yüzde 28 oranında düşüş gösterdi.


YOLCU VERİLERİ


Erzurum Havalimanı bu yılın ocak-temmuz ayları kapsamında 614 bin 436 yolcuyu ağırladı. Havalimanından iniş ve biniş trafiği kapsamında 609 bin 528 iç hat, 4 bin 908 de dış hat yolcusu yararlandı. 2018 yılının ocak - temmuz döneminde Erzurum hava limanı 851 bin 328 iç hat, 7 bin 634 de dış hat olmak üzere toplamda 851 bin 328 yolcuyu konuk etmişti.


TİCARİ UÇAK VERİLERİ


DHMİ verilerine göre, Erzurum Havalimanında 2019 yılının ocak - temmuz ayları döneminde 4 bin 746 ticari uçak seferi gerçekleşti. Ticari uçak seferlerinin 134’ü dış hat, 4 bin 612’si de iç hat üzerinden kaydedildi.2018 yılının aynı döneminde hava limanında 6 bin 58 iç hat 125 de dış hat olarak toplam 6 bin 184 ticari uçak seferi gerçekleştirilmişti.


ERZURUM HAVALİMANI TAŞINAN YÜK


DHMİ Genel Müdürlüğü verilerine göre Erzurum hava limanından iç hatlarda 4 bin 612, dış hatlarda 134 ton olmak üzere toplam 4 bin 746 ton yük taşındı. 2018 yılının ocak-temmuz ayları toplamında Erzurum Havalimanından 6 bin 58 ton iç hat, 125 ton da dış hat üzerinden olarak toplamda kargo, posta ve bagajı kapsayan 6 bin 184 ton yük taşınmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 14:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    102 kaçak yakalandı
    1. 102 kaçak yakalandı
    2. Atakum Belediyespor’dan “Spor..
    3. Akhisarspor'dan forvete takviye
    4. Yeni Malatyaspor lige puanla başlamak..
    5. Damat dehşetinde katledilen 3 kişi son..
    6. Voleybol Yaz Okulu’na çocuklardan..
    7. Batı Karadeniz’deki kuvvetli ve çok..
    8. Dünya şampiyonu tekvandocunun hedefi..
    9. Dünya Robotik Yarışmasında Türkiye'nin..
    10. Dünya’nın folklor renkleri Kepez’de..
    11. Galler’de Nazi bayrağı asan adam..
    12. Toroslar’da Karakucak Güreşleri,..
    13. İran’da 4,3 büyüklüğünde deprem
    14. Freni boşalan otomobil markete girdi
    15. Açık Hava Sinema Geceleri nostalji..
    16. Pamukkale’de evde temizlik hizmeti yüz..
    17. Avokado bitkisi saksıda yetişir mi?..
    18. Cilde ve vücuda etkisi saymakla..
    19. AK Parti’li Dağ: "CHP’de söz çok ama..
    20. Bartın’a Arapların ilgisi artıyor
    21. Denizli’deki trafik sorunu akıllı..
    22. Beşiktaş'ın Sivas kadrosu belli oldu
    23. TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’dan..
    24. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola..
    25. Düzensiz göçmenlerin yakalanma anı..
    26. Burhaniye’de THK ilçe yönetimi..
    27. Başkentte 180 düzensiz göçmen yakalandı
    28. Fenerbahçe'de Gazişehir Gaziantep maçı..
    29. Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı
    30. Oğlunu o halde örünce gözyaşlarını..
    Korkutan açıklama: Vaktimiz kalmadı, 7,5 büyüklüğünde deprem olacak
    Korkutan açıklama: Vaktimiz kalmadı, 7,5 büyüklüğünde deprem olacak
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi

    Günün Karikatürü

    16 Ağustos 2019
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler