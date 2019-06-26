Erzurum atletizminde üssü

Atletizm Milli Takımı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil’i ziyaret etti.Taşkesenligil, Yaz Futbol Takımı kamplarının dışındaAtletizm diğer spor branşlarında da Erzurum’un yüksek irtifa kamp merkezi olduğunu söyledi.

Erzurum artık atletizminde üssü haline gelmiş durumda. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Yüksek İrtifa Kamplarını Erzurum’a veriyor.

Yaz Futbol Kamplarının gözdesi Erzurum bugünlerde Atletizm Milli Takımını ağırlarken, Dadaşlar Diyarında kamp yapan Atletizm Milli Takımı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil’i ziyaret etti.

Atletizm Milli Takımının Erzurum’da kamp yapmasının mutluluğunu yaşadıklarını ve bu nedenle de Federasyon Başkanı Fatih Çintimar’a kampları Erzurum’a verdiği için teşekkür eden Taşkesenligil, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Teşkesenligil,“Tesislerimizin kapıları bütün milli takımlarımıza ve milli sporcularımıza açık. İnanıyorum ki, Erzurum’un yüksek rakımından en güzel şekilde faydalanıp, buradan formda bir şekilde şampiyonalara katılacaksınız” diye konuştu.

Anadolu’nun Zirvesi Erzurum’un bütün spor dalları için ideal bir yüksek irtifa kamp merkezi olduğuna dikkat çeken Taşkesenligil, “Son yıllarda bir hayli başarılı federasyonlarımız var. Bunların başında da Türkiye Atletizm Federasyonu geliyor. Atletizm Federasyonu her geçen gün kendisini geliştiren, dünya ve Avrupa Şampiyonalarında ülkemize çok başarılı dereceler kazandıran bir federasyon. Federasyon Başkanımız Fatih Çintimar nezdinden tüm ekibini ve milli takımlarımızın antrenörleri ile sporcularını tebrik ediyorum” dedi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanı ve aynı zamanda da DSİ Palandöken Masterler Koşu Grubu Sporcusu Fatih Tüzemen, aralarında Elvan Abeygelesse,3 bin metre engelliler Avrupa Şampiyonu Tuğba Güvenç ile büyükler 3 bin metre engelli Avrupa üçüncüsü Özlem Kaya’nın da aralarında bulunduğu 38 atlet ve 5 maratoncu olmak üzere 43 sporcunun Erzurum’da 8 antrenör nezaretinde kamp yaptığını söyledi.

8 Haziran’da başlayan ve 18 Temmuz’da sona erecek olan Milli Takımın Kamp Müdürlüğünü Ramazan Kutlunun yaptığına işaret den TAF Disiplin Kurulu Başkanı Fatih Tüzemen, atletlerin EYOF, UNIVERSIADE ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonasına hazırlandıklarını belitti.

Atletizm Milli Takımının teknik kurmayları ve sporcular da Erzurum’da olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek, desteklerinden dolayıGençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil’e teşekkür etti.

Ziyaretin ardından TAF Disiplin Kurulu Başkanı Fatih Tüzemen, Atletizm Milli Takımı formasını Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil’e hediye etti.