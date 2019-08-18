Erzincanspor ilk hazırlık maçından galip ayrıldı TFF 3.

TFF 3. lig 1. gurupta mücadele eden Erzincanspor, yeni sezon öncesinde Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde 2. Lig takımlarından Van Belediyesporla oynadığı ilk hazırlık maçından 3-1 galibiyetle ayrıldı.

İkinci etap kamp çalışmalarını 14 Ağustos itibariyle Erzurum’da sürdüren Erzincanspor ilk hazırlık maçında 2. Lig ekiplerinden Van Belediyesporla karşı karşıya geldi. Erzincanspor maçtan Erdi Kasapoğlu, Osman Şahin ve Ali Öztürk’ün golleriyle 3- 1 galip ayrıldı.

Yeni transferlerinde uyumuyla takım olma yolunda ilerlediklerini belirten Erzincanspor Teknik Direktör Mustafa Sarıgül, lige kadar tam olarak hazır olacaklarını ve ligin ilk maçı olan Serik Belediyespor maçına galibiyet için gideceklerini belirtti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.