Erzincanspor hazırlık kampını mağlubiyetle tamamladı

Erzurum’da 2. etap kamp çalışmalarında bulunan Erzincanspor oynadığı hazırlık maçında Hekimoğlu Trabzonspor’a 3-2 yenilerek kampı mağlubiyetle tamamladı.

14 Ağustostan itibaren ikinci etap çalışmalarını Erzurum Yüksek İrtifa kamp alanında sürdüren Erzincanspor, 10 günlük kampının son gününde oynadığı üçüncü hazırlık maçında Hekimoğlu Trabzonspora 3-2 mağlup oldu.

Erzincanspor Teknik Direktör Mustafa Sarıgül, “Yeni bir takımız. Kamp bizim için iyi geçti. Oynanan mücadeleler takımımız için bir gösterge değil. 10 gündür burada Erzurum Yüksek İrtifa kampındayız. Teknik ve kondisyon ağırlıklı çalışmalarımız oldu. Bu kamp süresinde 3 hazırlık maçı yaptık. Hafta sonu Erzincan’a dönerek guruptaki ilk maçımız olan Serik Belediye maçı çalışmalarımıza ara vermeden başlayacağız. Perşembe günü kara yolu ile Antalya Serik Belediyespor maçı için hareket edeceğiz” dedi.