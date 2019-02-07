Erzincanlılar Eyüpsultan’da bir araya geldi

Eyüpsultan Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve yaklaşık 700 kişilik bu özel programa çok yoğun katılım ve ilgi gösterilirken, Ayrıca, nezih Gecede emeği geçenlere Plaket takdimi de yapıldı.

“Erzincanlılar Eyüpsultan’da Buluşuyor” Programına katılanlar arasında ise, TBMM Başkını ve İBB Adayı Binali Yıldırım mazeretleri dolayısıyla Geceye gönderdiği Tebrik Telgrafı ile, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili (Erzincanlı) Serkan Bayram, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ve Başkan Yardımcısı Hasan Çakır, Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Adem Koçyiğit, AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkan Yardımcısı ve SKM Başkanı Yücel Erence, Ali Rıza Yavuz ve İlçe Yöneticileri Musa Akkaya, Ahmet Hamdi Gürbüz ve Semih Dikyol, MHP Erzincan Belediye Başkan A.Adayı Mutlu Özdemir, İstanbul Erzincanlı Dernekler Federasyonu Başkanı Süleyman Öztürk ve Başkan Yardımcıları Selahattin Beket, Kemalettin Güneş ve Fuat Çalışkan, ERDEF-Ankara Erzincanlı Dernekler Federasyonu Başkanı Selahattin Ayvaz ve eşi, Eyüpsultan Dernekler Federasyonu Başkanı Oğuzhan Demir ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İliç Federasyonu Başkanı ve Erzincan Dernekler Platformu Başkanı Cahit Tatar, TERDEF-Tercan Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcıları (Höbekbaba Dernek Başkanı) Nail Genç, (Beylikdüzü KIZILAY Şube Başkanı) Atilla Kırali ve (işadamı) Sebahattin Demirci, Otlukbeli Dernek Başkanı Zakir Uzun, Eyüpsultan Erzurumlular Dernek Başkanı Cahit Özaslan ve Başkan Vekili Bayram Ali Özaslan, İstanbul Kargın Dernek Başkan Yardımcısı Şafak Kurt ve Yönetim Kurulu ile Üyeleri, İzmir Kargın Dernek Başkan Vekili Mücahit Yıldırım, AK Parti K.Çekmece İlçe Başkan Yardımcısı Ahmet Yücelli, Eyüpsultan Erzurum Çat Dernek Başkanı Resul Işık, ERGAB-Erzincanlı Gazeteciler Birliği Dernek Başkan Vekili Şener Kara, Turgay Arslan, İsmail Doğru, Mehmet Gülnahar (İstanbul Gündem), Mustafa Karadağ-Burhan Karadağ (Eflatun Haber), Erzincan’ın 8 ilçesinin temsilcileri olan STK yöneticileri, iş adamları ve çok sayıda davetli ve konuklar katıldı.

Düzenlen geceye katılan sanatçılar ise, Ahmet Ece-Gülesin, Yaşar Sarıkaya, Fehmi Güneş ve Ahmet Yiğit oldu. Muhteşem sahne performansları ve söyledikleri birbirinden güzel türkülerle, tüm konuklar da gönüllerince eğlenme ve hasret giderme imkanı buldu. Tüm katılımcılar da sahne alan sanatçıları yoğun şekilde alkışlayarak teşekkür edip başarılar diledi.

“Birlik Beraberliğimizi Muhafaza Edelim”

Açılış konuşmasını yapan Eyüpsultan Erzincanlılar Dernek Başkanı Mehmet Gülnahar, “Öncelikle uzaktan ve yakından bu anlamlı Dayanışma Gecemize teşrif eden tüm Protokol mensuplarımıza, konuklarımıza ve davetlilerimize çok ama çok teşekkür ediyorum. Hepiniz gecemize hoş geldiniz. Ayrıca hepinizin ayaklarına sağlık ve iyi ki varsınız. Malumunuz gecemizin amacı, siz değerli hemşehrilerimizi İstanbul’un bu mübarek bölgesi olan ve Eyüpsultan hazretlerinin kabrinin de bulunduğu Eyüpsultan İlçemizde bu nezih mekanda buluşturmak, kaynaştırmak ve birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmek için ayrıca bu yoğun şehirde hasretlik giderebilmek için bir araya getirmek istedik. Öte yandan, 31 Mart yerel seçimler öncesinde malum şer çevrelerine karşı yine dik şekilde durarak birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmek için bugün burada toplandık. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve iriliğimizi muhafaza eylesin. Bu vesileyle, gecemize katılan tüm konuk ve davetlilerimize çok teşekkür ediyor, hepinize bol muhabbetler ve iyi eğlenceler diliyorum” diye konuştu.

Daha sonra kürsüye gelen Eyüpsultan AK Parti SKM Sorumlusu Yücel Erence, geceye katılan hemşehrilerini selamlayarak ve hoşgeldiniz konuşması yaptıktan sonra, tüm hemşehrilerinin dayanışma içinde ve birlik beraberlik içinde olduklarından dolayı herkese teşekkür etti. Bu birlikteliğin de daim olmasını temenni etti ve birarada olmaktan dolayı da son derece mutlu olduğunu söyledi.

“Daha Güzel ve Büyük Projelerle Geliyoruz”

Sonrasında AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Adem Koçyiğit yaptığı konuşmasında ise, “Bu nezih gecede öncelikle tüm Erzincanlı hemşehrilerimi bir Erzincanlı olarak en kalbi duygularımla selamlıyor ve hepiniz ilçemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizlerle birarada olmaktan da son derece çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi yaklaşan yerel seçimler öncesi Eyüpsultan Belediye Başkanımız sayın Deniz Köken bey de aramızda ve çok donanımlı bir şekilde çok önemli ve büyük Projeler ile göreve hazır durumda. İnşallah bu seçimlerde daha çok oy oranıyla Deniz başkanımızı seçerek bu önemli ve büyük projeleri de ilçemize kazandırırız. Rabbim Birliğimizi ve Beraberliğimizi daim etsin inşallah. 31 Mart akşamı bu mutlu sonucu alacağımıza inancım tamdır ve bu mutlu günü de hep birlikte kutlayacağız inşallah. Hepinizi Allah’a emanet ediyor ve gecenizin mübarek olmasını diliyorum” diye konuştu.

Köken: “İstanbul’un Başkenti Eyüpsultan”

Kürsüye davet edilen ve büyük alkışlarla mikrofuna gelen AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken yaptığı konuşmada, “Öncelikle Erzincanlı ve Eyüpsultanlı hemşehrilerimi en kalbi duygularımla selamlıyor ve bu nezih gecemize hoşgeldiniz diyorum. Bildiğiniz üzere İstanbul’un Başkenti dediğim bu mübarek Eyüpsultan İlçemize, sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin teveccühleri ile Aday gösterildim. Malumunuz daha önce de Belediye Başkan Yardımcılığı ve Parti yöneticiliği yapmış olduğum bu güzide İlçemizde yaklaşık 30 yıldır ikamet ediyorum. Daha sonra, yine sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin isteği üzerine Erzurum, Antalya ve Gaziantep Büyük Şehir Belediye Başkanlıklarında Genel Sekreter olarak görevler yaptım ve çok şükür önemli projelere de imza atarak buraya geldim. Şimdi yaklaşan yerel seçimler öncesinde, inşallah yine birlik ve beraberlik içerisinde olarak bu seçimleri de kazanarak bu Belediyemizi hep birlikte yöneteceğiz. Ayrıca çok önemli ve çok büyük Projelerimizi de yine hep birlikte hayata geçireceğiz. Bu vesileyle, şimdiden göstermiş olduğunuz teveccühe çok teşekkür ediyor, hepinizi Allah’a emanet ediyorum ve gecenizin de hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu nezih Geceye emeği geçenlere de ayrıca çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Milletvekili Bayram’dan Birlik Temennisi…

Daha sonra İstanbul 1. Bölge Milletvekili (Erzincanlı) Serkan Bayram kürsüye gelirken, “Sözlerime başlamadan önce, bu güzel gecemize katılan 24 ayar hemşehrilerimi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Bildiğiniz gibi, geçen dönem Erzincan Milletvekili olarak görev yaparken bu dönem de İstanbul Milletvekili olarak görevimizi yapmaya, sizlerle de içiçe gönül gönüle olmaya devam ediyorum. Bilindiği gibi, Erzincanlı Can’dır, 24 ayardır ve Can Erzincan’dır. Dolayısıyla birlik ve beraberlik noktasında da gerçekten örnek gösterilecek ve sürekli gösterdiğim şehirdir Erzincan ve Erzincanlı. Bu vesileyle, yaklaşan yerel seçimler öncesi tüm hemşehrilerimin yine Birlik içerisinde olacaklarını temenni ediyor ve bundan da son derece emin olduğumu ifade etmek istiyorum. Başkan Adayımız sayın Deniz Köken beyi de önce Allah’a ve sonra sizlere emanet ediyorum. İnşallah seçim gecesinde bu zaferinizi de burada hep birlikte kutlayacağız. Hepinizi Allah’a emanet ediyor ve bu nezih geceyi düzenleyen ve emeği geçen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Erzincan Valisi Arslantaş, “İlimizi Görmenizi İsterim”

Kürsüye gelen Erzincan Valisi Ali Arslantaş yaptığı konuşmasında, “Bu güzide Gecemize katılan çok kıymetli ve saygıdeğer Erzincanlı hemşehrilerimi saygı, sevgi ve en içten duygularımla selamlıyorum. Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan dolayı da son derece mutlu olduğumu belirtmek isterim. Sizleri gurbette yani İstanbul gibi büyük bir metropolde birlik ve beraberlik içerisinde görmekten dolayı da ayrıca çok sevindiğimi söylemek istiyorum. Ayrıca, İstanbul’da yaşayan diğer Vilayetlerden olan vatandaşlarımızın da Erzincanımızı görmesini isterim. Çünkü doğa güzelliklerini görmek ve doğa sporları yapmak, kış sporlar için Ergan Dağı’nı görmek, Girlevik Şelalemizi, Ekşisu Mesire Alanımızı, Tarihi yerlerimizi görmenizi ve yöresel ürün ve yemeklerimizi tatmanızı, yani can Erzincanımızı tanımanızı isterim ki, çok şeyleri de kaçırmış olmayasınız. Bu vesileyle, sizleri misafir etmekten de son derece mutlu olacağımızı söylemek isterim. Ayrıca bu güzel geceyi düzenleyenleri ve emeği geçenleri tebrik ederek teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah’a emanet ediyorum ve bir dahaki gecenizde buluşmak üzere herkese sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum” dedi.

Erzincan Milletvekili Çakır. “Birliğimiz Daim Olsun”

1200 km. mesafeden Erzincan Valimiz ile gelen Erzincan Milletvekili Burhan Çakır kürsüye davet edilirken büyük alkışlar ile geldi. Milletvekili Çakır’ın yaptığı konuşmasında ise, “Bu nezih mekanda muhteşem Gecemize katılan çok kıymetli ve saygıdeğer Erzincanlı hemşehrilerimi saygı, sevgi ve en içten duygularımla selamlıyor ve bir Kargın’lı ve kendimi ev sahibi olarak görerek de ayrıca hepinize hoşgeldiniz diyorum. Çok kıymetli ve 24 ayar Erzincanlı hemşehrilerimi bir arada ve birlik beraberlik içerisinde görmekten dolayı da son derece mutlu olduğumu ve çok sevindiğimi söylemek istiyorum. Bu vesileyle ben de sizlerle bir nebze olsun hasretlik giderme imkanı buldum. Kıymetli hemşehrilerim, malumunuz yaklaşan yerel seçimler öncesi çok yoğun bir program içerisinde çalışmalarımıza devam ediyorum. Sizlerin de bu büyük şehirde yoğunluğunuzu görüyor ve biliyorum. Dolayısıyla yaklaşan yerel seçimler öncesi sizlerden bir ricada bulunacağım ve çok kıymetli büyüğümüz ve Medar-ı İftiharımız olan TBMM Başkanı ve İBB Adayı sayın Binali Yıldırım beyefendinin ve şu anda aramızda olan Eyüpsultan Belediye Başkan Adayımız sayın Deniz Köken’in her zaman olduğu gibi yine yanında olmanızdır. Zaten bu konuda endişem yoktur ve sizlerden de birlik beraberliğinizden de adım gibi eminim. Birliğimiz de Daim olsun inşallah. Bu vesileyle, bu nezih mekan imkanını sunanlara ve bu gecede emeği çok olduğunu bildiğin Kargın Dernek Başkanım sayın Mehmet Gülnahar ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah’a emanet ediyorum ve Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum” diye konuştu.

Plaket Takdimleri Yapıldı…

Daha sonra gecede emeği geçenlere Plaket takdim töreni gerçekleşti. Geceye mekan imkanı sunan Eyüpsultan AK Parti İlçe Başkanı Adem Koçyiğit ve Belediye Başkan Adayı Deniz Köken’e, Geceye bir gün önce katılmayı çok istediğini belirten ve daha sonra acil programı nedeniyle katılamayan ve Kutlama Telgrafı gönderen TBMM Başkanı ve İBB Adayı sayın Binali Yıldırım’a plaketini akrabası olan SKM Başkanı Yücel Erence’ye Dernek Başkanı Mehmet Gülnahar takdim ederek teşekkür etti.

Sonrasında ise, gecede sahne alan sanatçılardan Ahmet Ece-Gülesin, Yaşar Sarıkaya, Fehmi Güneş ve Ahmet Yiğit’e plaketlerini Dernek Başkanı Mehmet Gülnahar takdim ederek gösterdikleri ilgiden dolayı da çok teşekkür ederek başarılarının devamını diledi. Sanatçılar da, Dernek Başkanı Mehmet Gülnahar’ın her zaman yanında olduklarını belirterek başarılarının devamnı dileyerek teşekkür etti.

Daha sonra, Gecede sahne alan sanatçıların birbirinden güzel söyledikleri türküler ile coşan davetliler, geceye ilgi gösteren tüm protokol mensuplarına, sanatçılara ve gecede emeği geçenlere çok teşekkür ettiler.

Başkan Koçyiğit Aydın ve Köken’e Teşekkürler…

Öte yandan, Merkezi Eyüpsultan’da bulunan Eyüpsultan İl Dernekler Federasyonu üyesi Derneklere her Ramazan ayında gerek Etkinlik Alanı’nda stand tahsisi yapan ve gerekse kura ile bir gün de iftar yemeği veren Eyüpsultan Belediyesi’ne ve İlçe Başkanlığı’na kışın da bu tür ‘Hemşehri Buluşması Gecesi’ imkanı sunmasından dolayı da tüm derneklerden teşekkür ve takdir geldi.

Bu vesileyle, bu güzide etkinliklere katılan tüm hemşehri İl Dernekleri Başkanı ve Yöneticileri ise, Eyüpsultan AK Parti İlçe Başkanı Adem Koçyiğit, Belediye Başkanı Remzi Aydın ve Başkan Adayı Deniz Köken’e çok teşekkür ederek başarılarının devamı diledi.

Düzenlenen bu anlamlı Gece, yapılan yemek duaları sonrasında ve koyu çay sohbetleri ile birlikte çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.