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Erzincanlılar başkanlarını coşkuyla karşıladı

Erzincan Belediye Başkanlığı için yeniden AK Parti adayı olarak açıklanan Cemalettin Başsoy, Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır ile Ankara’dan dönüşünde coşkuyla karşılandı.

15 Aralık 2018 Cumartesi 10:48
Erzincanlılar başkanlarını coşkuyla karşıladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından parti genel merkezinde düzenlenen genişletilmiş il başkanları toplantısında, Erzincan Belediye Başkanlığı için yeniden AK Parti adayı olarak açıklanan Cemalettin Başsoy, Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır ile Ankara’dan dönüşünde coşkuyla karşılandı.

Kardeşlik ön planda

Erzincan Havalimanında partililer ve vatandaşlara seslenen Başsoy, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerin Türkiye ve Erzincan’a hayırlı olmasını diledi. “Millete hizmet yolunda 17 yıldır tarih yazan AK Parti’de görev almak büyük bir şeref’’ diyen Başsoy, ’’Şehrimizi imar ederken sevgimizi ve aşkımızı ortaya koyduk. Etrafı dağlık, ortası bağlık evimizde, hep beraber mutlu olarak yaşamak için kardeşliği birlik ve beraberliği ön planda tuttuk. Ayrımcılığa bölücülüğe asla pirim vermedik bundan sonra da vermeyeceğiz. Bütün vatandaşlarımızın huzur içinde yaşayacağı bir şehir inşa etmeye çalıştık. Yaradılanı yaradandan ötürü sevdik, insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturu ile hareket ettik. Ramazan ayını da birlikte idrak ettik, muharrem ayını da birlikte idrak ettik” diye konuştu.

’’Laf değil iş ürettik’’

5 yıldır yaptıkları çalışmalarla bir taraftan kenti fiziki olarak inşa ettiklerini dile getiren Başsoy, diğer taraftan da gönülleri kazanmaya çalıştıklarını kaydetti. Bundan sonra da gönül belediyeciliğine devam edeceklerini söyleyen Cemalettin Başsoy, “Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Çok konuşup havanda su dövmedik, laf üretmedik iş ürettik. Hedefimiz Erzincanımızı dünyanın en müreffeh şehri yapmak” dedi.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 10:48
  1. Ankara
  2. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Erzincan Belediye Başkanlığı
  4. Cemalettin Başsoy
  5. Süleyman Karaman
  6. Burhan Çakır
  7. Erzincan Havalimanı

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