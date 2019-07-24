Erzincan’dan 4 sporcu GulerLegacy basketbol kampına katıldı

Erzincan’dan 4 basketbol sporcusu tam burslu olarak GulerLegacy basketbol kampına katıldı.

Türk basketbolunun sembol kardeşlerinden Muratcan Güler ile Sinan Güler, babaları Necati Güler ile kurdukları GulerLegacy ile bu yaz da yaşları 11 ve 18 arasında değişen çocuklarla birlikte basketbol kampı yaptı.

Düzenlenen kampa Erzincan’dan bu yıl 4 sporcu tam burslu olarak katıldı. Geçtiğimiz yıllarda ise bu kursa yine Erzincan’dan tam burslu olarak toplam 16 sporcu katılmıştı.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İl Spor Merkezleri Yaz Spor okullarında basketbol ile tanışan ve spor hayatına devam eden 4 sporcu, gösterdiği performans ile tam burslu olarak GulerLegacy basketbol kampına katılmaya hak kazandı. Basketbol gelecekleri adına önemli bir kampa katılan sporcular, kampın oldukça verili geçtiğini ve bu kamp sayesinde yeni arkadaşlıklar edindiklerini belirttiler. Yerli ve yabancı antrenörler nezaretinde gerçekleştirilen eğitimlerin kendileri adına büyük bir tecrübe olduğunun altını çizen sporcular, yaptıkları çalışmaların bundan sonraki spor hayatlarına yol haritası olduğunu ifade ettiler.

Erzincan Basketbol ailesi ise düzenlenen kampın Erzincan adına da oldukça faydalı olduğunu ifade ederek, “GulerLegacy’ye çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirdikleri ve ufuklarını açtıkları için teşekkürü bir borç biliriz” dediler.

Muratcan Güler ve Sinan Güler’in bugüne kadar geçirdikleri kamp tecrübelerinden faydalanarak oluşturulan konsept hakkında Sinan Güler, “Amerika Birleşik Devletlerinde yaz aylarında basketbol kamplarına katılabildiğimiz için çok şanslıydık. Bunlardan iki tanesi Michael Jordan’ın kendi basketbol kamplarıydı ve basketbolcu olarak karakterimde büyük etkileri olmuştu.” ifadelerini kullandı.