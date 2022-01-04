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Eğitim Erzincan’da yarın okullar tatil mi? 5 Ocak 2022 Çarşamba Erzincan’da okul var mı?
Eğitim

Erzincan’da yarın okullar tatil mi? 5 Ocak 2022 Çarşamba Erzincan’da okul var mı?

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok il ve ilçede okullar tatil edildi. Kar tatili olan illerin başında da Erzincan bulunmakta. Erzincan’da kar yağışı nedeniyle bugün okullar tatil edildi. Peki Erzincan’da yarın okullar tatil mi? Yarın 5 Ocak 2022 Çarşamba Erzincan’da okullar tatil mi, Valilik kar tatili açıklaması yaptı mı?

Yeniakit Publisher
2022-01-04 17:58:00 - 2022-01-04 17:59:11
Erzincan’da yarın okullar tatil mi? 5 Ocak 2022 Çarşamba Erzincan’da okul var mı?

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok il ve ilçede okullar tatil edildi. Kar tatili olan illerin başında da Erzincan bulunmakta. Erzincan’da kar yağışı nedeniyle bugün okullar tatil edildi. Peki Erzincan’da yarın okullar tatil mi? Yarın 5 Ocak 222 Çarşamba Erzincan’da okullar tatil mi, Valilik kar tatili açıklaması yaptı mı?

Erzincan'da okullar tatil mi?

Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 3 Ocak günü tatil edildi. Vali Mehmet Makas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okulların 3 Ocak günü tatil edildiğini duyurdu. Engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağını aktaran Makas, öğrencilerin tatilde ders çalışmasını ve kitap okumasını istedi. Erzincan Valiliği yarın yani 5 Ocak 2022 Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkini bir açıklama yapmadı.

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