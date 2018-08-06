Erzincan'da trafik kazası: 6 kişi yaralandı
Erzincan'da minibüsün elektrik direğine çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.06 Ağustos 2018 Pazartesi 11:16
Almanya'dan memleketleri Tunceli'ye tatil için gelen ailenin içerisinde bulunduğu Mustafa Egeli yönetimindeki A PE 930 yabancı plakalı minibüs, Erzincan-Erzurum karayolu Saztepe Köyü mevkisinde elektrik direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüsün içerisinde sıkışan sürücü ile Süleyman, Pelin, Alira, Kadriye ve Eftalya Aylin Egeli yaralandı.
Araçta sıkışan yaralılar yoldan geçen diğer sürücüler tarafından minibüsten çıkartıldı.
112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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