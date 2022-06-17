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Aktüel Erzincan'da şüpheli ölüm! 1 kişi tutuklandı
Aktüel

Erzincan'da şüpheli ölüm! 1 kişi tutuklandı

Erzincan'da yaylada abisini ölü bulan kardeşi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-17 21:29:00 -
Erzincan'da şüpheli ölüm! 1 kişi tutuklandı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yaylada abisini ölü bulan kardeşi tutuklandı.

İddiaya göre, Diyarbakır'dan çobanlık yapmak için şehre gelen kardeşlerden S.Ş, ilçeye bağlı Kabataş köyü Karadağ mevkisindeki yaylada abisi S.Ş'yi hareketsiz buldu.

Durumu jandarmaya bildiren S.Ş, ekiplerden yardım istedi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri de yaptıkları kontrolde S.Ş'nin tüfekle vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından S.Ş'ye ait cenaze otopsi işlemleri için Kemaliye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından ihbarda bulunan kardeşi S.Ş ise savcılık sorgusu sonrası sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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