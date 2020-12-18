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Aktüel Erzincan'da salgın nedeniyle evde kalan çocuklar "eğlence programı"yla mutlu oldu
Aktüel

Erzincan'da salgın nedeniyle evde kalan çocuklar "eğlence programı"yla mutlu oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-18 15:48:50 -
Erzincan'da salgın nedeniyle evde kalan çocuklar "eğlence programı"yla mutlu oldu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklara yönelik başlatılan "Haydi Çocuklar Balkona" projesi kapsamında müzikli eğlence programı düzenledi.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü İl Müdürlüğüne bağlı Erzincan Gençlik Merkezi gönüllülerinden oluşan 40 kişilik ekip, proje kapsamında Taksim Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarının bahçesinde, sergiledikleri performansla çocukları mutlu etti.

Kendilerini evlerinin balkonlarından ellerinde Türk bayrakları ve balonlarla izleyen çocuklara müzik dinletisi sunan gönüllü gençler, giydikleri palyaço kıyafetleriyle de minikleri eğlendirdi.

Gönüllü gençler, daha sonra çocuklara kalem kitap ve defter gibi çeşitli hediyeler verdi.

Gençlik Merkezi Müdürü Ertuğrul Köroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle evlerinde kalan çocukları sevindirmek istediklerini söyledi.

Çocuklara bu süreçte yalnız olmadıklarını hatırlattıklarını ifade eden Köroğlu, "Projeyle 40 gönüllü gencimizle bazı etkinlikler düzenledik. Burada yarışmalar, çeşitli çocuk oyunları düzenledik. Bu etkinlik kapsamında çocuklarımıza çeşitli hediyeler dağıttık." dedi.

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