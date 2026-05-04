  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kreşte skandal! Müslüman çocuklara domuz eti yedirdiler CHP'de rüşvetli kurultay hesaplaşması: Kirli pazarlıklar 6 Mayıs'ta yargıya taşınıyor CHP'li belediyede yolsuzluk çarkı deşifre oldu! 27 şüpheli adliyede! Mehmetçiğin şefkati Melike ile birlikte yürekleri de ısıttı İsrailli alçak bakandan kan donduran kutlama: Doğum gününde 'idam urganlı' skandal Tünelden 3 yılda 5,2 milyon araç geçti Zigana'da çifte kazanç Çin robot çağını başlattı! Tüm ev işlerini yapacak robot satışa çıkıyor! Petrol milyarderi iş adamı kızını evlendirmek için damat arıyor! Konak Belediyesi'nde "Tetikçi" Skandalı: CHP'li Başkan ve Meclis Üyesine Soruşturma! Özkan Yalım sonunda CHP'den ihraç edildi!
Yerel Erzincan’da sağanak yağış etkili oldu
Yerel

Erzincan’da sağanak yağış etkili oldu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Erzincan’da sağanak yağış etkili oldu

Erzincan’da etkili olan sağanak yağış, Çağlayan Beldesi’nde sele neden oldu. Taşkın suları ekili araziler ile bazı işletmelerde zarara yol açarken, riskli alanlarda tedbirler artırıldı.

Erzincan’da meteorolojinin uyarısının ardından etkisini gösteren sağanak yağış, bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle kent merkezine yaklaşık 26 kilometre uzaklıkta bulunan Çağlayan Beldesi’nde yağışın ardından sel meydana geldi.

Girlevik Şelalesi’nin de bulunduğu bölgede etkili olan yoğun yağış, kısa sürede taşkına dönüştü. Oluşan sel sularının, çevredeki ekili arazilerde ve bazı işletmelerde hasara neden olduğu bildirildi.

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu kentte, sağanak yağış özellikle Erzincan il merkezine 26 kilometre uzaklıktaki ve Girlevik Şelalesi’nin de bulunduğu Çağlayan Beldesi’nde etkili oldu. Yağış nedeniyle oluşan sel suları, ekili araziler ve bazı işletmelerde hasara yol açtı.
Bölgede aralıklı olarak devam eden yağışlar nedeniyle riskli noktalar tedbir amacıyla boşaltılırken, ekipler olası yeni su taşkınlarına karşı sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23