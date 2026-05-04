Erzincan’da sağanak yağış etkili oldu

Erzincan’da meteorolojinin uyarısının ardından etkisini gösteren sağanak yağış, bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle kent merkezine yaklaşık 26 kilometre uzaklıkta bulunan Çağlayan Beldesi’nde yağışın ardından sel meydana geldi.

Girlevik Şelalesi’nin de bulunduğu bölgede etkili olan yoğun yağış, kısa sürede taşkına dönüştü. Oluşan sel sularının, çevredeki ekili arazilerde ve bazı işletmelerde hasara neden olduğu bildirildi.

Bölgede aralıklı olarak devam eden yağışlar nedeniyle riskli noktalar tedbir amacıyla boşaltılırken, ekipler olası yeni su taşkınlarına karşı sahada çalışmalarını sürdürüyor.