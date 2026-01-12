  • İSTANBUL
Erzincan'da panoya çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Yerel

Erzincan’da panoya çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Erzincan’da panoya çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Erzincan’da bir akaryakıt istasyonunun fiyat panosuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Erzincan’da akaryakıt istasyonunun fiyat panosuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ç.H.A’nın kullandığı 34 ERZ 770 plakalı otomobil, Talip Kaban Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonunun fiyat panosuna çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

