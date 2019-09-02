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Erzincan’da nefes kesen atlı cirit müsabakaları sona erdi

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Erzincan’da düzenlenen Atlı Cirit 1.

02 Eylül 2019 Pazartesi 09:14
Erzincan’da nefes kesen atlı cirit müsabakaları sona erdi

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Erzincan’da düzenlenen Atlı Cirit 1. Lig’e yükselme D gurubu müsabakalarında Uşak Genç Osman Atlı Spor Kulübü birinci oldu.


Erzincan’ın Fatih Mahallesi’ndeki cirit sahasında düzenlenen ve çekişmeli mücadelelere sahne olan karşılaşmalarda 4 takım mücadele etti. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı müsabakalarda Uşak Genç Osman Atlı Spor Kulübü 1. Lig’e yükselme D gurubunda birinci olurken, Uşak Akse Atlı Spor Kulübü ikinci, Erzurum Yarımca Atlı Spor Kulübü üçüncü, Kars Akçakale Atlı Spor Kulübü ise dördüncü sırada yer aldı.


30 dereceyi bulan sıcak havada oynanan müsabakalarda hem sporcular hem de cirit atları zorlandı. Seyircilerin adeta nefeslerini tutarak izledikleri müsabakalarda sporcular ve seyirciler ile hakem arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.


Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Erzincan Temsilcisi Hayati Kızılgöz, “Uşak’tan iki takım, Erzurum’dan bir takım ve Kars’tan bir takım mücadele verdi. Üç gün boyunca süren çekişmeli müsabakaların kazanını Uşak Genç Osman Atlı Spor Kulübü oldu. 1. Lig’de mücadele edecek olan Genç Osman takımına başarılar diliyoruz” dedi.


Öte yandan müsabakaların bitmesinin ardından takımlara plaketleri verildi.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 09:14
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