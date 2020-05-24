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Erzincan'da mayısta yağan kar "kara kış" manzaralarını aratmadı

Yeniakit Publisher
2020-05-24 11:31:30 -
Erzincan'da mayısta yağan kar "kara kış" manzaralarını aratmadı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kardan dolayı araçların ve binaların üzeri karla kaplandı.

Kentte sabah erken saatlerinde etkili olan sağanak ve karla karışık yağmur bir süre sonra özellikle yüksek kesimlerdeki köylerde yerini kar yağışına bıraktı.

Kardan dolayı özellikle Kızıldağ, Sakaltutan, Ahmediye geçitleri ile Refahiye ilçesine bağlı yüksek rakımlı köylerde yolların yanı sıra binaların ve araçların üzeri karla kaplandı.

Mayıs ayının sonuna yaklaşılmasına rağmen sabah uyandıklarında adeta kışı aratmayan kar görüntüsü ile karşılaşan vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Bazı vatandaşlar Ramazan Bayramı'nın ilk günü araçlarının ve binaların önündeki karı temizledi.

Kar yağışı beyaza bürüdüğü ağaçlarda ise güzel görüntüler oluşturdu.

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