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Aktüel Erzincan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara para cezası
Aktüel

Erzincan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara para cezası

Yeniakit Publisher
2020-09-16 10:29:55 -
Erzincan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara para cezası

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yapılan denetimlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 366 kişi ve 59 iş yerine para cezası uygulandı.

Erzincan Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 22 Haziran ile 15 Eylül arasında kent genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan denetimlerde maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmeyen 366 kişiye idari para cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca 1 Haziran ile 15 Eylül arasında kent genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan iş yeri denetimlerinde kurallara uymayan 59 işletmeye ise idari para cezası uygulandığı ifade edildi.

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