Erzincan'da korkutan deprem! Çevre illerden hissedildi

AFAD'da yer alan bilgilere göre Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin saati 00.37 olarak açıklanırken derinliği 7.34 km olarak kaydedildi. AFAD konuyla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı. AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde saat 00.37'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.