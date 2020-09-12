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Aktüel Erzincan'da karantinada olması gereken kişi pansiyondan çıkarken yakalandı
Aktüel

Erzincan'da karantinada olması gereken kişi pansiyondan çıkarken yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-12 18:10:39 -
Erzincan'da karantinada olması gereken kişi pansiyondan çıkarken yakalandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve karantinada kalması gereken kişi konakladığı pansiyondan çıkarken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri otel, pansiyon, market, spor salonu, cami, kuaför, nikah töreni, çay bahçesi ve pazar yerleri gibi toplu yaşam alanlarının da aralarında bulunduğu birçok noktada denetim gerçekleştirdi.

Asayiş Şubesi ekipleri denetimler sırasında Kovid-19 testi pozitif çıkan ve karantinada olmadığı belirlenen M.D'nin (58) kentte bir pansiyonda kaldığı bilgisine ulaştı.

M.D'yi kaldığı pansiyondan çıkarken yakalayarak burada muhafaza altına alan ekipler 112 Acil Çağrı Merkezinden ambulans istedi.

Buraya gelen sağlık ekibi tulum, maske ve taktıkları gözlükle tedbirlerini alarak hastayı ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Karantina kuralına uymayan M.D'nin hastanedeki işlemlerin ardından kentte bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) ait yurda yerleştirileceği öğrenildi.

3 bin 150 lira idari para cezası kesilen M.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

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