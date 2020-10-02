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Aktüel Erzincan'da gönüllü gençler esnafa Türkiye ve Azerbaycan bayrakları dağıttı
Aktüel

Erzincan'da gönüllü gençler esnafa Türkiye ve Azerbaycan bayrakları dağıttı

Yeniakit Publisher
2020-10-02 11:59:42 -
Erzincan'da gönüllü gençler esnafa Türkiye ve Azerbaycan bayrakları dağıttı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da faaliyet gösteren Gönüllü Gençler Derneği üyeleri, il esnafına ay yıldızlı bayraklar dağıtarak Azerbaycan'a destek verdi.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları nedeniyle gönüllü gençler, kentin en işlek yerlerinden Halit Paşa, Fevzi Paşa, Ordu ve 13 Şubat caddelerindeki esnafa Türkiye ve Azerbaycan bayrakları dağıttı.

Gönüllü Gençler Derneği Başkanı Faruk Kocatürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Azerbaycan halkının yanında olduklarını göstermek amacıyla esnafa bayrak dağıttıklarını söyledi.

Kocatürk, esnafların bayrakları büyük sevinçle alıp iş yerlerine astığını anlattı.

Esnaf İbrahim Kolat da Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını kınayarak, "Azerbaycan ve Türk bayrağımızı iş yerimize asarak Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu her daim göstereceğiz." dedi.

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