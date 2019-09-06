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Erzincan’da eğitim öğretim yılı tedbir toplantısı yapıldı

2019-2020 eğitim-öğretim yılı tedbirleri toplantısı Erzincan Valisi Ali Arslantaş başkanlığındagerçekleştirildi.

06 Eylül 2019 Cuma 17:27
Erzincan’da eğitim öğretim yılı tedbir toplantısı yapıldı

2019-2020 eğitim-öğretim yılı tedbirleri toplantısı Erzincan Valisi Ali Arslantaş başkanlığındagerçekleştirildi.


2019-2020 eğitim öğretim yılına kısa bir süre kala Erzincan’da Vali Ali Arslantaş başkanlığında güvenlik tedbirleri toplantısı yapıldı. Toplantıda İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul çevrelerinde alınacak güvenlik önlemlerine yönelik sunumlar yapıldı. Başöğretmen salonunda düzenlenen toplantıya Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş,İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, okul müdürleri, okul aile birliği başkanları ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.


Toplantının açılış konuşmasını yapan Erzincan Valisi Ali Arslantaş; “238 okulumuzda 39 bin 139 öğrenci ile yeni eğitim-öğretim yılı başlıyor. Eğitim-öğretim yılı süresince, okul servis araçlarına, sürücülerine ve rehber personeline yönelik denetimlerimiz emniyet ve jandarma trafik personellerimiz tarafından titizlikle sürdürülerek, mevzuata aykırılığı tespit edilen hususlarda ise gerekli yasal işlem uygulanacaktır. Ayrıca okul yöneticilerimizle okul ve çevresinde meydana gelen olaylara seri şekilde müdahale edilecek. Bu çerçevede sürekli görünür, kararlı ve etkin bir şekilde uygulanan denetim faaliyetleri kesintisiz sürdürülecek. Okulların çevresindeki şüpheli şahıslara, umuma açık yerlere, okul servis araçlarına, park ve bahçelere yönelik kapsamlı uygulamalara emniyet ve jandarma asayiş timlerince devam edilecektir. Okulların çevresinde başta uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadele olmak üzere, sigara satışının önlenmesi, internet kafe gibi yerlerin denetlenmesi, metruk binaların kontrolü, yoğun bir şekilde sürdürülecek. Huzurlu bir eğitim-öğretim yılı için veliler, okul aile birlikleri, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, basın, okul yöneticileri ve güvenlik görevlileri etkin bir iş birliği ve dayanışma içinde olacaktır.” dedi.


Yapılması gereken konuların ele alınmasının ardından katılımcılar ile karşılıklı bilgi alış verişinde bulunuldu. Tespit edilen eksikliklerin ardından Erzincan ValisiAli Arslantaş, ilgili kurumlara sorunların en kısa zamanda giderilmesi talimatını verdi.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 17:27
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